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Тренер «Севильи» Сампаоли: считал Испанию одним из фаворитов чемпионата мира

Тренер «Севильи» Сампаоли: считал Испанию одним из фаворитов чемпионата мира
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Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился мнением о вылете сборной Испании с чемпионата мира в Катаре. Подопечные Луиса Энрике покинули турнир на стадии 1/8 финала турнира, уступив Марокко в серии послематчевых пенальти — 3:0 (0:0) в основное время.

«Мне кажется, что Испания, исходя из того, что она показывала в сыгранных ею матчах, имела некоторое превосходство над другими командами, но не при этом не играла на полную силу. Ещё до того, как ее выбили, я видел Испанию кандидатом на победу в чемпионате мира.

Мой вывод об испанской сборной не поменялся. Только невезение сделало её путь таким трудным на турнире, где дорога каждая ошибка, и это определяет многое. У Испании не доставало удачи в те моменты, когда она была ей так необходима, что в итоге и привело к вылету», — приводит слова Сампаоли Marca.

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