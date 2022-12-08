Романо сообщил, что «Реал» достиг соглашения о переходе 16-летнего Эндрика летом 2024 года

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что мадридский «Реал» договорился о переходе 16-летнего бразильского нападающего Эндрика.



Отмечается, что между футболистом и клубом заключено полное устное соглашение. «Реал» заплатит «Палмейрасу» € 60 млн плюс € 12 млн налогов. Эндрик присоединится к клубу из Мадрида в июле 2024 года.



Отметим, что Эндрику летом 2024 года исполнится 18 лет, именно поэтому тогда он сможет присоединиться к «Реалу». Ранее сообщалось, что «королевский» клуб настолько сильно хочет видеть в своём составе бразильца, что готов в 2024-м отказаться от подписания форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Эндриком также интересовались «ПСЖ» и «Челси».

Игроки «Фламенго» поют песню про мадридский «Реал»: