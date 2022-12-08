Мак Аллистер: Месси выглядит счастливым — это очень важно для нас

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Нидерландов. Встреча состоится завтра, 9 декабря. Начало — в 22:00 мск.

«Мы приехали с большим энтузиазмом, сборная Аргентины сильна на чемпионатах мира. У нас отличная команда, и мы всегда стремимся к лучшему. Знаем, что у соперника есть отличные игроки и хорошая тактика. Но самое главное – думать о своей игре и осознавать, что мы можем сделать. Между двумя командами есть история, это очень серьёзный соперник. Возможно, игра с Австралией была расположена довольно близко к предыдущей, но теперь у нас было несколько дней, чтобы отдохнуть и увидеть семью.



Очень рад возможности насладиться чемпионатом мира. Я тот игрок, который старается сделать всё возможное для своей команды: найти пространство, играть просто. Чувствую себя очень хорошо, партнёры помогают мне во всём. Обычно нервничаю перед играми, но во время нынешнего чемпионата мира со мной этого не происходит. Наслаждаюсь всем этим. Лео каждый день чем-то удивляет. Он выглядит счастливым — это очень важно для нас», — приводит слова Мак Аллистера пресс-служба сборной Аргентины.

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