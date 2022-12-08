Фабрицио Романо: Клопп никогда не стремился стать главным тренером сборной Германии

После провала сборной Германии на чемпионате мира в Катаре появлялась информация о возможном уходе главного тренера команда Ханс-Дитера Флика со своего поста. В связи с этим стали появляться фамилии потенциальных кандидатов на вакантную должность, в том числе наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Но журналист Фабрицио Романо полностью развеял сомнения касательно рулевого мерсисайдцев — по его информации, немецкий специалист никогда не стремился возглавить бундестим.

В данный момент Юрген полностью сконцентрирован на работе в «Ливерпуле» и совместно с руководством проработал трансферный план на будущее лето. Например, одной из главных целей, на которой настаивает Клопп, является полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Также обсуждается вопрос продления контрактов с действующими игроками команды.

«Ливерпуль» после 14 матчей английской Премьер-лиги занимает шестое место, набрав 22 очка. Следующий матч мерсисайдцы проведут 22 декабря в рамках 1/8 финала Кубка лиги, когда встретятся с «Манчестер Сити».

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