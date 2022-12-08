«Масштабная игра, которая будет очень сложной». Филлипс — о матче со сборной Франции

Полузащитник сборной Англии Калвин Филлипс поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с национальной командой Франции. Встреча состоится в субботу, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.
«Это масштабная игра, очень захватывающая игра, которая к тому же будет очень сложной.
Каждый футболист в этой ситуации хочет играть, а если нет, то просто пытаешься сделать всё возможное, чтобы поддержать парней. А когда будет возможность войти в игру, то должен быть готов сыграть хорошо», — приводит слова Филлипса Sky Sports.
В 1/8 финала англичане обыграли сборную Сенегала (3:0), а французы — команду Польши (3:1). Победитель этого четвертьфинала выходит на лучшего в паре Марокко — Португалия.
Видео: Стеснительный Сака попросил Бекхэма сфотографироваться
- 8 декабря 2022
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:44
-
18:30
-
18:28
-
18:15
-
18:15
-
18:14
-
18:06
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:39
-
17:37
-
17:31
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:13
-
16:55
-
16:46
-
16:43
-
16:35
-
16:19
-
16:04
-
15:55
-
15:32
-
15:29
-
15:20
-
15:15
-
15:13
-
15:05
-
15:00
-
14:43