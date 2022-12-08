«Масштабная игра, которая будет очень сложной». Филлипс — о матче со сборной Франции

Полузащитник сборной Англии Калвин Филлипс поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с национальной командой Франции. Встреча состоится в субботу, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

«Это масштабная игра, очень захватывающая игра, которая к тому же будет очень сложной.



Каждый футболист в этой ситуации хочет играть, а если нет, то просто пытаешься сделать всё возможное, чтобы поддержать парней. А когда будет возможность войти в игру, то должен быть готов сыграть хорошо», — приводит слова Филлипса Sky Sports.

В 1/8 финала англичане обыграли сборную Сенегала (3:0), а французы — команду Польши (3:1). Победитель этого четвертьфинала выходит на лучшего в паре Марокко — Португалия.

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