Эдин Джеко: не ожидал, что «Наполи» будет таким сильным. Надеюсь, команда сбавит обороты

Нападающий «Интер» Эдин Джеко поделился мнением о матче следующего тура Серии А с «Наполи», а также о своём будущем в миланском клубе. Действующий контракт боснийского футболиста истекает летом 2023 года.

«Каждый выигранный матч приносит три очка, будь то «Наполи» или «Эмполи». Если нам удастся победить «Наполи», эта победа может придать нам большую уверенность. Этот сезон меня удивляет. Хотя я знаю Спаллетти, который является очень сильным тренером, я не ожидал, что они будут такими сильными. Они выиграли тринадцать игр из пятнадцати. Надеюсь, они немного сбавят обороты.

Моё будущее? Здесь, в «Интере», у меня всё хорошо, я просто думаю о тренировках и матчах. Об остальном пусть заботятся другие. Меня ничего не тревожит в моем будущем: я ещё не думал о нём», — приводит слова Джеко журналист Джанлука Ди Марцио.

Итальянский чемпионат возобновится в начале 2023 года, после окончания мундиаля в Катаре. «Интер» и «Наполи» сыграют свой матч 4 января.

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