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Романо: Роналду примет решение о будущем после ЧМ-2022. Он ждёт предложения из Европы

Романо: Роналду примет решение о будущем после ЧМ-2022. Он ждёт предложения из Европы
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду примет решение о своем будущем после чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что 37-летний форвард не будет подписывать контракт с новым клубом до окончания мундиаля.

Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт на 2,5 года с клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. Зарплата игрока составит около € 200 млн за сезон, включая доходы от рекламы. Таким образом, за время пребывания в саудовском клубе Роналду заработал бы около € 500 млн.

Предложение «Аль-Нассра» остаётся в силе, но Роналду ждёт предложений от европейских клубов. Ранее он также заявил, что не переходит в саудовский клуб.

Безумные деньги для Роналду. Похоже, он договорился с новым клубом прямо во время ЧМ! Безумные деньги для Роналду. Похоже, он договорился с новым клубом прямо во время ЧМ!

Самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре:

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