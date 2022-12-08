Романо: Роналду примет решение о будущем после ЧМ-2022. Он ждёт предложения из Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду примет решение о своем будущем после чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает журналист Фабрицио Романо.



Отмечается, что 37-летний форвард не будет подписывать контракт с новым клубом до окончания мундиаля.



Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт на 2,5 года с клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. Зарплата игрока составит около € 200 млн за сезон, включая доходы от рекламы. Таким образом, за время пребывания в саудовском клубе Роналду заработал бы около € 500 млн.



Предложение «Аль-Нассра» остаётся в силе, но Роналду ждёт предложений от европейских клубов. Ранее он также заявил, что не переходит в саудовский клуб.

Самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре: