Джеко: «Интер» хочет добиться больших результатов в Лиге чемпионов

Нападающий «Интера» Эдин Джеко поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», который состоится в феврале, а также о планах миланского клуба на этот турнир.

«Лига чемпионов — самое важное соревнование для нас, игроков. Это турнир, где мы чувствуем себя лучше всего: начало матчей с этим гимном всегда даёт что-то особенное. Мы хотим попытаться добиться больших результатов в Лиге чемпионов, но сначала должны подумать о чемпионате, Кубке Италии и Суперкубке. До матча с «Порту» предстоит сыграть ещё много матчей, но в этом году в Лиге чемпионов мы хотим добиться большего, чем в прошлом сезоне», — приводит слова Джеко журналист Джанлука Ди Марцио.

«Интер» и «Порту» проведут первый матч 1/8 финала 22 февраля в Милане на «Сан-Сиро». Ответная встреча пройдёт 14 марта в Порту на «Драгау».

Сенсации группового этапа Лиги чемпионов: