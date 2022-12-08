Джеко: «Интер» хочет добиться больших результатов в Лиге чемпионов

Нападающий «Интера» Эдин Джеко поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», который состоится в феврале, а также о планах миланского клуба на этот турнир.
«Лига чемпионов — самое важное соревнование для нас, игроков. Это турнир, где мы чувствуем себя лучше всего: начало матчей с этим гимном всегда даёт что-то особенное. Мы хотим попытаться добиться больших результатов в Лиге чемпионов, но сначала должны подумать о чемпионате, Кубке Италии и Суперкубке. До матча с «Порту» предстоит сыграть ещё много матчей, но в этом году в Лиге чемпионов мы хотим добиться большего, чем в прошлом сезоне», — приводит слова Джеко журналист Джанлука Ди Марцио.
«Интер» и «Порту» проведут первый матч 1/8 финала 22 февраля в Милане на «Сан-Сиро». Ответная встреча пройдёт 14 марта в Порту на «Драгау».
Сенсации группового этапа Лиги чемпионов:
- 8 декабря 2022
-
20:20
-
20:17
-
20:05
-
20:00
-
19:39
-
19:37
-
19:35
-
19:25
-
19:17
-
19:09
-
19:06
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:44
-
18:30
-
18:28
-
18:15
-
18:15
-
18:14
-
18:06
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:39
-
17:37
-
17:31
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:13
-
16:55
-
16:46
-
16:43
-
16:35