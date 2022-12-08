Игрок Франции Юпамекано: Мбаппе больше похож на дриблёра, а Холанд — игрок штрафной

Центральный защитник сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано поделился впечатлениями от выступления на чемпионате мира в Катаре, а также ответил на вопрос, против кого труднее обороняться — Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

«Все хотят сыграть в четвертьфинале чемпионата мира. Я горжусь, но это ещё не конец. Буду продолжать бороться на поле, чтобы заслужить своё место и играть в старте. Надеюсь, что хорошо выступлю в матче с Англией в субботу и помогу своей команде добиться успеха.

Против кого играть сложнее — Мбаппе или Холанда? Это разные нападающие. Килиан больше похож на дриблёра, в то время как Холанд — игрок штрафной. Мне не очень нравится сравнивать футболистов, но оба они — игроки мирового класса, и защитнику нелегко обороняться от них», — приводит слова Юпамекано Bayern&Germany.