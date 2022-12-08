Тите: если мне придётся танцевать, я буду это делать. Просто надо больше упражняться

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите прокомментировал танцы игроков команды во время празднования голов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Это не моя личная сборная. Это сборная Бразилии, за которую я как тренер несу ответственность. Мне очень жаль тех, кто не знает историю и культуру Бразилии, наш образ жизни, я не буду комментировать их слова.
Я уважаю нашу культуру и команду, в которой работаю. Это бразильская культура, и она не умаляет никакой другой. Это наш образ жизни. Те, с кем я работаю, знают меня и то, как всё устроено за кулисами. И если мне придётся танцевать, я буду это делать. Просто мне надо больше упражняться», – приводит слова Тите Globo.
Напомним, сборная Бразилии сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с командой Хорватии (9 декабря, 18:00 мск).
Интересные уходы тренеров после чемпионата мира:
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