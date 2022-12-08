Далич: Хорватия — маленькая страна, и она добилась успеха на двух чемпионатах мира

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о выступлениях национальной команды на чемпионатах мира.
«Хорватия — маленькая страна, и она добилась успеха на двух чемпионатах мира. Нам снова удалось достичь этой стадии, но мы амбициозны и не хотим останавливаться.
У нас 18 новых игроков, которые не были на прошлом мировом первенстве. Нам нужно время, чтобы стать сильнее и возмужать. Наш успех, то, что мы вошли в восьмёрку лучших команд, огромен. Им ещё предстоит проявить себя на чемпионате мира, и завтра у них будет хорошая возможность сделать это. Мы хотим сделать больше, и если нам удастся, то это будет впечатляюще. Было бы лучше, если бы это был финал», — приводит слова Далича Reuters.
В матче 1/4 финала мирового первенства в Катаре сборная Хорватии встретится с Бразилией завтра, 9 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.
Видео: самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре.
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