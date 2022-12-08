Далич — о матче со сборной Бразилии: могу сравнить его с финалом прошлого чемпионата мира

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Бразилии. Встреча состоится завтра, 9 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.

«Считаю, что этот матч будет самым напряжённым. Могу сравнить его с финалом с Францией на предыдущем чемпионате мира. Это отличный соперник и большой вызов для нас. У нас было 11 матчей на этих двух мировых первенствах, и мы проиграли только один. Я бы хотел, чтобы такой матч состоялся позже, но такова жизнь.



Мы несколько раз встречались с Бразилией и ни разу не выигрывали у них. Надеюсь, что мы сможем изменить традицию.



Сейчас у нас впереди величайший матч на чемпионате мира. Они одни из главных фаворитов. В принципе они всегда считаются фаворитами, но с тем футболом, который они продемонстрировали здесь, они заслуживают того, чтобы быть одними из главных фаворитов.



Необходимо сыграть наш лучший матч, и тогда у нас будет шанс. Мы не должны довольствоваться выходом в четвертьфинал», — приводит слова Далича Reuters.

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