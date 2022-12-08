Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фофана: если Уолкер знает, как остановить Мбаппе, — хорошо для него. Правда будет на поле

Фофана: если Уолкер знает, как остановить Мбаппе, — хорошо для него. Правда будет на поле
Комментарии

Защитник сборной Франции Юссуф Фофана отреагировал на слова английского защитника Кайла Уолкера о противостоянии с французским форвардом Килианом Мбаппе.

«Если он знает, как остановить Килиана, — это хорошо для него. Но 19 команд в Лиге 1 и другие в Лиге чемпионов ищут решения. Правда будет на поле. Мы полностью доверяем Килиану.

Килиан не читает газет, сожалею. Он не читает то, что вы пишете, он сосредоточен на своей игре. Он фокусируется на том, что должна делать команда и он сам. Я чувствую, что он очень спокоен и решителен.

Каждый имеет право на свое мнение. Мы должны будем доказать, что они ошибаются. Команда, которая допустит меньше ошибок, выиграет эту игру», — приводит слова Фофана Reuters.

Сборные Англии и Франции встретятся в матче 1/4 финала чемпионата мира в субботу, 10 декабря.

Календарь матчей ЧМ-2022
Новость по теме
Кайл Уолкер: нас ждёт не противостояние Англии с Мбаппе, а матч между Англией и Францией

Видео: Скандалы на чемпионатах мира по футболу

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022