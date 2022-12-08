Фофана: если Уолкер знает, как остановить Мбаппе, — хорошо для него. Правда будет на поле

Защитник сборной Франции Юссуф Фофана отреагировал на слова английского защитника Кайла Уолкера о противостоянии с французским форвардом Килианом Мбаппе.

«Если он знает, как остановить Килиана, — это хорошо для него. Но 19 команд в Лиге 1 и другие в Лиге чемпионов ищут решения. Правда будет на поле. Мы полностью доверяем Килиану.



Килиан не читает газет, сожалею. Он не читает то, что вы пишете, он сосредоточен на своей игре. Он фокусируется на том, что должна делать команда и он сам. Я чувствую, что он очень спокоен и решителен.



Каждый имеет право на свое мнение. Мы должны будем доказать, что они ошибаются. Команда, которая допустит меньше ошибок, выиграет эту игру», — приводит слова Фофана Reuters.

Сборные Англии и Франции встретятся в матче 1/4 финала чемпионата мира в субботу, 10 декабря.

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