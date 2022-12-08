Силкин: индивидуально Месси очень силён, но Нидерланды — одни из лучших по командной игре
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов.
«Трудно сказать, кто сильнее в паре Нидерланды – Аргентина. Месси — индивидуально очень сильный игрок, а командная игра у Нидерландов сейчас неплохая, одна из лучших, слабых мест не видно. Кто первый воспользуется ошибкой, тот и будет фаворитом.
Будут начинать осторожно, а если счёт изменится, игра будет открываться. Команды будут выдерживать установки до последнего, так что возможны и дополнительное время, и пенальти», – сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Матч между командами состоится завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
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