Силкин: индивидуально Месси очень силён, но Нидерланды — одни из лучших по командной игре

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов.

«Трудно сказать, кто сильнее в паре Нидерланды – Аргентина. Месси — индивидуально очень сильный игрок, а командная игра у Нидерландов сейчас неплохая, одна из лучших, слабых мест не видно. Кто первый воспользуется ошибкой, тот и будет фаворитом.



Будут начинать осторожно, а если счёт изменится, игра будет открываться. Команды будут выдерживать установки до последнего, так что возможны и дополнительное время, и пенальти», – сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч между командами состоится завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.