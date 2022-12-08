Матыцин прокомментировал информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.



«Любое решение надо принимать обдуманно во взаимодействии и диалоге с федерациями и профессиональными лигами. Если будет с обеих сторон одобрен такой подход, то будем двигаться дальше. Пример хоккея достаточно знаковый. Посмотрим, как это будет работать со следующего сезона.



Мы приняли решение об ужесточении лимита до трёх человек в хоккее. Это ответ на ту реальную ситуацию, которая сейчас сложилась. Это позволит усилить конкуренцию внутри хоккея и даст возможность молодым игрокам активно претендовать на место в основных составах. Как это будет работать в других видах спорта — посмотрим», — приводит слова Матыцина Metaratings.

С сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров в заявке по формуле «13+12».