Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча Бразилия — Хорватия в четвертьфинале ЧМ-2022

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года, в котором встретятся сборные Бразилии и Хорватии. Игра состоится завтра, 9 декабря, на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Начало матча — в 18:00 мск.



«Бразилия — вне сомнений явный фаворит чемпионата мира. Многое будет зависеть от того, как хорваты построят игру против бразильцев. Ведь никто не думал, что марокканцы могут пройти испанцев, но они же прошли. Там хорошо сработали как игроки сборной Марокко, так и тренеры: они блокировали все лучшие качества испанцев. Может быть, так сможет сделать Хорватия. А может, и нет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.