Депай — о Луи ван Гале: с его приходом дисциплина в сборной Нидерландов повысилась

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира с Аргентиной, вспомнил предыдущую встречу команд на мундиале 2014 года (поражение оранжевых в серии пенальти — 2:4), а также рассказал о влиянии главного тренера Луи ван Гала на игру голландских футболистов.

«У меня остались горько-сладкие воспоминания о том чемпионате мира, и мне хочется избавиться от этой занозы. Я хотел бы убрать её уже в пятничном матче. Мы ожидаем очень тактической встречи, матча, в котором будут разные моменты. Нам придётся воспользоваться своими преимуществами.

Влияние ван Гала на нашу игру? Это очевидно по результатам. С тех пор как он приехал, мы не проиграли ни одного матча, и с тех пор, как он стал тренером, дисциплина повысилась. Это было очень важно для всех. Все знают его видение игры, его индивидуальность и его качества, когда дело доходит до создания сильных команд с разными стилями игры. В любом случае, коллективы под его начало преуспели благодаря его мышлению и стремлению к победе. У него очень чёткие идеи, и он передает их команде», — приводит слова Депая Mundo Deportivo.