Капелло: на чемпионате мира в Катаре мы можем наблюдать конец тики-таки

Бывший главный тренер сборной Англии и России Фабио Капелло в связи с вылетом Испании с чемпионата мира в Катаре высказал мнение, что популярная тактика тики-така может кануть в лету.
«На этом турнире мы можем наблюдать конец тики-таки. Испания должна попрощаться с использованием ложной девятки. Это формула, которая может работать в определённых случаях и в некоторых игровых моментах, но она не может стать полноценной системой. Фигура центрального нападающего является фундаментальной.
А как же владение мячом? Когда оно не сопровождается повышением темпа игры, это непродуктивно. Футбол Гвардиолы изменился по сравнению с тем, что было десять лет назад. Просто вспомните, что у «Барселоны» были такие звёзды, как Месси или Иньеста в их лучших кондициях, чтобы играть в таком стиле — и всё сразу станет понятно», — приводит слова Капелло Marca.
- 8 декабря 2022
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