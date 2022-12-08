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Полузащитник Марокко Сабири: пробил бы пенальти в ворота Испании даже с одной ногой

Полузащитник Марокко Сабири: пробил бы пенальти в ворота Испании даже с одной ногой
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Атакующий полузащитник сборной Марокко Абдельхамид Сабири поделился эмоциями от победы над Испанией в серии послематчевых пенальти в рамках 1/8 чемпионата мира по футболу. Также футболист рассказал, что в африканской команде все игроки чувствуют принадлежность к сборной независимо от места рождения.

«Я бы пробил пенальти в ворота Испанией даже с одной ногой. В сборной есть 14 игроков, которые не родились на родине, но все мы чувствуем себя марокканцами. Неважно, родились ли вы за границей или в Марокко: именно ценности, которые ваши родители передают вам через образование, обучение и образ жизни, заставляют понимать, к какой культуре вы принадлежите», — приводит слова Сабири журналист Альфредо Педулла.

Сабири первым в составе Марокко исполнил 11-метровый удар, переиграв голкипера Унай Симона. Африканская сборная в итоге победила испанцев в серии пенальти со счётом 3:0 и в 1/4 турнира сыграет с Португалией.

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