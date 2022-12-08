Мостовой: шансы Аргентины и Нидерландов равные. Наличие Месси может решить исход матча
Поделиться
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира между Нидерландами и Аргентиной, исход которого может определить нападающий Лионель Месси.
«Результат этого матча очень тяжело спрогнозировать. С точки зрения команд Аргентина и Нидерланды абсолютно равны, однако наличие Лионеля Месси у Аргентины может решить исход этого матча, как и любого. Во многом результат будет зависеть от действий Месси», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч между сборными Аргентины и Нидерландов состоится завтра, 9 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Реакция игроков сборной Нидерландов после выхода в 1/4 ЧМ-2022:
Комментарии
- 8 декабря 2022
-
21:50
-
21:37
-
21:35
-
21:34
-
21:15
-
21:12
-
21:11
-
21:05
-
20:59
-
20:49
-
20:47
-
20:45
-
20:39
-
20:27
-
20:20
-
20:17
-
20:05
-
20:00
-
19:39
-
19:37
-
19:35
-
19:25
-
19:17
-
19:09
-
19:06
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:44
-
18:30
-
18:28
-
18:15
-
18:15
-
18:14
-
18:06
Партнерский контент