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Мостовой: шансы Аргентины и Нидерландов равные. Наличие Месси может решить исход матча

Мостовой: шансы Аргентины и Нидерландов равные. Наличие Месси может решить исход матча
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира между Нидерландами и Аргентиной, исход которого может определить нападающий Лионель Месси.

«Результат этого матча очень тяжело спрогнозировать. С точки зрения команд Аргентина и Нидерланды абсолютно равны, однако наличие Лионеля Месси у Аргентины может решить исход этого матча, как и любого. Во многом результат будет зависеть от действий Месси», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между сборными Аргентины и Нидерландов состоится завтра, 9 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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