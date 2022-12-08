«Надеюсь, что он поправится как можно скорее». Неймар — о Пеле

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о состоянии здоровья легендарного футболиста Пеле.

«Очень сложно говорить о том, через что проходит Пеле. Я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, что он поправится как можно скорее, и что эта победа принесла ему некоторое утешение», — приводит слова Неймара официальный сайт ФИФА.

Сборная Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира выиграла у команды Южной Кореи со счётом 4:1.

Ранее появлялась информация, что 82-летний легендарный бразильский футболист не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.

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