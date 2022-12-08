Червиченко: надеюсь, Нидерланды вылетят с ЧМ. Всеми фибрами души буду болеть за Аргентину

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Игра состоится завтра, 9 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.
«Надеюсь, что Нидерланды вылетят, а аргентинцы пойдут дальше. Из звёздных игроков я больше всего симпатизирую Месси, поэтому всеми фибрами души буду болеть за аргентинцев.
Если Аргентина не подойдёт расхлябанно, то они предпочтительнее. У голландцев тоже есть мастерство, хоть пока и не очевидно. Однако как-то они долезли до четвертьфинала, хотя совсем не показывали интересной игры. Здесь так, что на чей нос муха сядет. Можно оббить все штанги и атаковать, а потом залетит один дурак — и не сможешь отыграться. Так было у аргентинцев с саудитами. Изначально Аргентина предпочтительнее», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 8 декабря 2022
-
21:50
-
21:37
-
21:35
-
21:34
-
21:15
-
21:12
-
21:11
-
21:05
-
20:59
-
20:49
-
20:47
-
20:45
-
20:39
-
20:27
-
20:20
-
20:17
-
20:05
-
20:00
-
19:39
-
19:37
-
19:35
-
19:25
-
19:17
-
19:09
-
19:06
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:44
-
18:30
-
18:28
-
18:15
-
18:15
-
18:14
-
18:06