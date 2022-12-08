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Червиченко: надеюсь, Нидерланды вылетят с ЧМ. Всеми фибрами души буду болеть за Аргентину

Червиченко: надеюсь, Нидерланды вылетят с ЧМ. Всеми фибрами души буду болеть за Аргентину
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Игра состоится завтра, 9 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

«Надеюсь, что Нидерланды вылетят, а аргентинцы пойдут дальше. Из звёздных игроков я больше всего симпатизирую Месси, поэтому всеми фибрами души буду болеть за аргентинцев.

Если Аргентина не подойдёт расхлябанно, то они предпочтительнее. У голландцев тоже есть мастерство, хоть пока и не очевидно. Однако как-то они долезли до четвертьфинала, хотя совсем не показывали интересной игры. Здесь так, что на чей нос муха сядет. Можно оббить все штанги и атаковать, а потом залетит один дурак — и не сможешь отыграться. Так было у аргентинцев с саудитами. Изначально Аргентина предпочтительнее», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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