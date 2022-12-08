Спортдир «Барселоны» — о возвращении Месси: мечты свободны, а футболисты — нет

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Круифф прокомментировал потенциальное возвращение Лионеля Месси в каталонский клуб, а также вспомнил о своём отце — Йохане Круиффе.

«Когда мы говорим о Месси, возникает много вопросов, особенно о финансовом fair play. Мечты свободны, а футболисты — нет. И дело не в Месси, а во всём рынке. Когда я думаю о Месси, у меня возникают воспоминания о моей семье, о моём отце [Йохане Круиффе]. Когда две великих личности стали великими друг для друга, важно, чтобы эта история закончилась последним объятием.

Как? Я не знаю, но могу сказать по собственному опыту, наблюдая за своим отцом, что это последнее объятие было важно для и него, и для клуба. Видеть, как он, не всегда проявлявший свои чувства к подобным вещам и имевший своенравный и жёсткий характер, заключает мир с «Барсой»… И я думаю, что, говоря о Месси, важно, чтобы однажды он также совершил это последнее объятие, потому что и он, и клуб этого заслуживают, но нужно приложить усилия с обеих сторон», — приводит слова Круиффа Marca.

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