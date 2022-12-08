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Журналисты встретили мяуканьем пресс-атташе сборной Бразилии из-за ситуации с котом

Журналисты встретили мяуканьем пресс-атташе сборной Бразилии из-за ситуации с котом
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Журналисты встретили мяуканьем пресс-атташе сборной Бразилии Винисиуса Родригесана на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии.

Вчера, 7 декабря, на пресс-конференции сотрудник пресс-службы южноамериканцев выбросил кошку, залезшую на столик, за которым сидят футболисты. Из футболистов сборной Бразилии на пресс-конференции был нападающий Винисиус Жуниор.

В четвертьфинале чемпионата мира бразильцы сыграют со сборной Хорватии. Матч состоится в пятницу, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 московскому времени. В других парах четвертьфинала сыграют: Нидерланды — Аргентина, Англия — Франция и Марокко — Португалия.

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