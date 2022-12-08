Юрий Сёмин: ван Гал — тренер величайшего уровня. Он найдёт варианты блокировать Месси

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о наставнике сборной Нидерландов Луи ван Гале и поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира, в котором оранжевые встретятся с национальной командой Аргентины. Встреча Нидерланды — Аргентина состоится завтра, 9 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.
«У голландцев есть тренер высочайшего уровня — Луи ван Гал. Думаю, он найдёт какие-то варианты, чтобы блокировать Месси и найти свои варианты для победы. Не вижу фаворита в этой встрече», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции, которая на предыдущем мировом первенстве в России в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2.
Видео: фанаты Аргентины поют перед игрой с Нидерландами.
- 8 декабря 2022
-
23:20
-
23:13
-
23:10
-
23:03
-
22:57
-
22:55
-
22:49
-
22:41
-
22:40
-
22:33
-
22:24
-
22:10
-
22:05
-
21:50
-
21:37
-
21:35
-
21:34
-
21:15
-
21:12
-
21:11
-
21:05
-
20:59
-
20:49
-
20:47
-
20:45
-
20:39
-
20:27
-
20:20
-
20:17
-
20:05
-
20:00
-
19:39
-
19:37
-
19:35
-
19:25