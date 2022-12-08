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Юрий Сёмин: ван Гал — тренер величайшего уровня. Он найдёт варианты блокировать Месси

Юрий Сёмин: ван Гал — тренер величайшего уровня. Он найдёт варианты блокировать Месси
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Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о наставнике сборной Нидерландов Луи ван Гале и поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира, в котором оранжевые встретятся с национальной командой Аргентины. Встреча Нидерланды — Аргентина состоится завтра, 9 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

«У голландцев есть тренер высочайшего уровня — Луи ван Гал. Думаю, он найдёт какие-то варианты, чтобы блокировать Месси и найти свои варианты для победы. Не вижу фаворита в этой встрече», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции, которая на предыдущем мировом первенстве в России в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2.

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Видео: фанаты Аргентины поют перед игрой с Нидерландами.

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