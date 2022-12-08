Ди Мария и Де Пауль вернулись к тренировкам сборной Аргентины перед матчем с Нидерландами
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Аргентинские футболисты Родриго Де Пауль и Анхель Ди Мария, испытывавших проблемы из-за травм, вернулись к занятиям в общей группе. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
Ранее СМИ сообщали, что Де Пауль пропустил тренировку в среду, однако главный тренер Аргентины Лионель Скалони на пресс-конференции отрицал травму своего футболиста. На открытой тренировке полузащитник участвовал в интенсивных занятиях наравне с другими игроками. Ди Мария из-за перегрузки мышц после встречи с Польшей не принял участия в матче с Австралией, однако сейчас вернулся к полноценным сессиям.
Матч между сборными Аргентины и Нидерландами состоится завтра, 9 декабря. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
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