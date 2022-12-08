«Севилья» возобновила интерес к форварду «Тоттенхэма» Лукасу Моуре
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Бразильский нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура в ближайшее время может сменить клубную прописку. Как сообщает Fichajes, «Севилья» возобновила интерес к 30-летнему игроку «шпор».
Моура является пятым выбором для наставника лондонского клуба Антонио Конте на позицию нападающего — после Гарри Кейна, Сон Хын Мина, Деяна Кулушевски и Ришарлисона. В свою очередь, «Севилья» ищет варианты усиления нападения для главного тренера команды Хорхе Сампаоли, который планирует собрать состав, способный побороться за топ-4 испанской Ла Лиги.
Контракт Лукаса Моуры с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года, поэтому его цена будет составлять около € 12 млн. Это может открыть возможность для покупки не только «Севилье», но и другим европейским клубам.
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