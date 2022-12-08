Ринат Дасаев: буду переживать за Аргентину в матче с Нидерландами в четвертьфинале ЧМ-2022

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей чемпионата мира, которые состоятся завтра, 9 декабря. В первой встрече игрового дня сыграют сборные Хорватии и Бразилии. Начало матча — в 18:00 мск. Позднее (22:00 мск) встретятся команды Нидерландов и Аргентины.



«Трудно сказать, кто фаворит в матче Хорватии и Бразилии. Надо смотреть, кто и в каком состоянии, как адаптировался. Я ставлю на бразильцев.



В матче Аргентина — Нидерланды тоже тяжело назвать фаворита. Но я буду переживать за Аргентину», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.