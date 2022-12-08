Радченко: Бразилия — фаворит матча с Хорватией. Они получают удовольствие от футбола
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Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 по футболу, в котором сыграют сборные Хорватии и Бразилии.
«Хорваты провели очень тяжёлый матч со сборной Японии: играли дополнительное время, затем была серия пенальти. Многое зависит от того, в каком состоянии они подойдут к матчу с Бразилией. Но бразильцы всё равно являются фаворитами. Они на кураже, получают большое удовольствие от футбола», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Встреча между сборными Хорватии и Бразилии состоится завтра, 9 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.
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