Дмитрий Кузнецов объяснил, почему не может назвать фаворита в матче Аргентина — Нидерланды

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира, в котором сборная Нидерландов встретится с национальной командой Аргентины. Игра Нидерланды — Аргентина состоится завтра, 9 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.



«Пара Аргентина — Голландия очень ровная. Аргентина не блещет так, как раньше — они на тоненького вышли в плей-офф. Правда, показали хорошую игру в последнем матче в 1/8 финала. Сборная Нидерландов как всегда надёжная. Но лично меня их игра не впечатлила — обыграли команду, которая была заведомо слабее. Не могу назвать фаворита и отдать предпочтение одной из команд — игра 50 на 50», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.