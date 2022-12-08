Заур Тедеев: наша республика нуждается в выходе «Алании» в РПЛ

Главный тренер владикавказской «Алании» Заур Тедеев высказался о возможном выходе команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Наша республика нуждается в выходе «Алании» в РПЛ. Сегодня сильно развивается детский футбол, у нас появилась одна из лучших с точки зрения инфраструктуры академий в стране: в ней есть всё, чтобы развивать футболистов. Надо, чтобы эти игроки стремились в команду Премьер-Лиги. Даже ради этого надо стремиться в РПЛ.



Другое дело, надо быть к этому готовым. Сегодня до сих пор идет строительство стадиона, он еще не готов. Мы надеемся, что к лету все будет готово. Нам в любом случае надо мотивировать себя побеждать в каждой игре, чтобы выходить в РПЛ. Надеемся и верим в господа, что у нас все получится.



Самое главное, что футбол в Осетии начал объединяться. Это детский сектор и профессиональная команда: мы находимся все время вместе. Команда по моему желанию даже живет и готовится в академии. Это важно, когда есть преемственность: юные футболисты видят, как относятся к работе старшие игроки. Это правильное выстраивание вертикали.



Задача выхода в РПЛ? Да, такая задача стоит. Мы этого хотим: и футболисты, и тренеры, и руководство, и болельщики. Мы об этом мечтаем», — приводит слова Тедеева «РБ Спорт».

«Алания» завершила первую часть сезона-2022/2023 Мелбет Первой лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда Тедеева набрала 38 очков после 20 матчей, отставая от лидирующей калининградской «Балтики» (41) на три очка.