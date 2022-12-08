Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович заинтересовал два клуба Ла Лиги

Крайний защитник сборной Хорватии Йосип Юранович, который в данный момент выступает на чемпионате мира в Катаре, привлёк внимание сразу двух испанских клубов. Как сообщает Football Espana, в услугах футболиста заинтересованы мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад».
Наставник «матрасников» Диего Симеоне планировал подписать 27-летнего игрока ещё во время летнего трансферного окна, однако позже отказался от этой идеи. Теперь же аргентинский специалист желает видеть Юрановича в своём составе уже в январе 2023 года.
«Селтик», за который Юранович выступает на клубном уровне, уже подписал хорвату замену в лице защитника Алистера Джонстона, купленного у «Монреаль Импэкт» за € 3,5 млн. Ожидается, что шотландский клуб будет готов отпустить игрока Йосипа за € 11,5 млн.
«Атлетико» в гостях проиграл «Мальорке»
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