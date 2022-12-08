Скалони раскритиковал аргентинских журналистов из-за информации о травме Де Пауля

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони раскритиковал аргентинских журналистов за появившуюся в СМИ информацию о состоянии здоровья полузащитника Родриго Де Пауля после закрытой тренировки команды.



«Ребята, вчера тренировка проходила в закрытом режиме. Я не знаю, мы с вами играем за Аргентину или Нидерланды, давая подсказки сопернику? Тренировка проходила за закрытыми дверями. Нас не интересует информация, которая вкидывается в прессу. Мы должны улучшить атмосферу вокруг сборной Аргентины», — приводит слова Скалони Ole.



Ранее стало известно, что Де Пауль вернулся к тренировкам с командой. Ранее сообщалось, что у футболиста было обнаружено повреждение.



Встреча между Аргентиной и Нидерландами состоится завтра, 9 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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