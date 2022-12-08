Артета высказался о травме нападающего «Арсенала» Жезуса

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о сроках восстановления форварда Габриэла Жезуса.

«Известна ли дата возвращения? Нет. Очевидно, мы знаем, что ему нужно какое-то вмешательство в колено, и нам придётся день за днём, неделю за неделей смотреть, куда это нас приведёт.



Замена в трансферное окно? Это влияет на нас как на команду, потому что он так много даёт нам. Итак, что мы можем сделать: когда узнаем временные рамки его возвращения, мы рассмотрим варианты и постараемся принять правильное решение.



У нас есть футболисты, что называется, на подхвате. Вопрос в том, есть ли у нас игроки, способные действовать на том уровне и с той интенсивностью, в которых мы нуждаемся, а также помочь нам удержаться там, где мы находимся?» — приводит слова Артеты Sky Sports.

Ранее появилась информация, что Жезус может пропустить несколько месяцев из-за травмы колена.

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