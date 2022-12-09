Хуан Лильо — о Роналду: после игры все становятся умными. А если бы Португалия проиграла?

Хуан Лильо, ассистент главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, поделился мнением о сборной Португалии и Криштиану Роналду, который остался в запасе на матч 1/8 финала со Швейцарией (6:1).

«Люди говорят о том, что Криштиану Роналду не вышел в старте Португалии в игре со Швейцарией, и это отличное решение. Об этом уже говорили греческие философы: хорошо то, что хорошо заканчивается. Но пока игра не закончится, мы ничего не скажем, на всякий случай…

Сколько мнений, которые вы слышите о футболе, было высказано в начале матчей? Обратите внимание на то, что говорится перед игрой — если, конечно, в этом есть какая-то аргументация. После игры все становятся умными. А если бы Португалия проиграла со счётом 0:2? То все бы говорили, что было ужасным решением оставить Роналду вне игры. «Как, чёрт возьми, ты выпускаешь в старте Гонсалу Рамуша, парня, который четыре дня играет в элитном футболе?»

Иногда я думаю, что 90 минут игры — это почти неудобство для некоторых людей, которые просто хотят похвалить победителей и наговорить плохих вещей о проигравших», — написал Лильо в своей колонке для The Athletic.