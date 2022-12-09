Беллингем может покинуть «Боруссию» по окончании чемпионата мира — 2022

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.



Отмечается, что 19-летний футболист сообщит боссам немецкой команды о своём желании покинуть клуб после чемпионата мира, несмотря на то, что его контракт с «Боруссией» действует до 2025 года. При этом дортмундцы не собираются понижать цену на Беллингема и потребуют за него € 150 млн.



Ранее сообщалось, что борьбу за англичанина также ведут «Реал», «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».



В текущем сезоне Беллингем сыграл 22 матча за «Боруссию», в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. На чемпионате мира в Катаре полузащитник забил один гол и отдал одну голевую передачу в четырёх играх.