«Челси» сыграл вничью с «Реалом» в женской ЛЧ, Абдуллина осталась в запасе

Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» сыграли вничью в матче 4-го тура женской Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 1:1. Счёт был открыт на 36-й минуте встречи — в составе мадридского клуба отличилась Кэролайн Уир. На 59-й минуте «Челси» удалось сравнять счёт благодаря автоголу голкипера мадридского клуба Мисы Родригес.



Россиянка Алсу Абдуллина, выступающая в составе «Челси», на поле не выходила, оставшись в запасе.



«Челси» после четврёх туров возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав 10 очков. Мадридский «Реал» располаагется на третьей позиции, в активе мадридского клуба пять очков.



В следующем матче женской Лиги чемпионов лондонский клуб на выезде сыграет с албанской «Влазнией».