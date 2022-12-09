«Челси» сыграл вничью с «Реалом» в женской ЛЧ, Абдуллина осталась в запасе
Поделиться
Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» сыграли вничью в матче 4-го тура женской Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 1:1. Счёт был открыт на 36-й минуте встречи — в составе мадридского клуба отличилась Кэролайн Уир. На 59-й минуте «Челси» удалось сравнять счёт благодаря автоголу голкипера мадридского клуба Мисы Родригес.
Россиянка Алсу Абдуллина, выступающая в составе «Челси», на поле не выходила, оставшись в запасе.
«Челси» после четврёх туров возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав 10 очков. Мадридский «Реал» располаагется на третьей позиции, в активе мадридского клуба пять очков.
В следующем матче женской Лиги чемпионов лондонский клуб на выезде сыграет с албанской «Влазнией».
Комментарии
- 9 декабря 2022
-
01:57
-
01:19
-
01:06
-
00:50
-
00:38
-
00:25
-
00:20
- 8 декабря 2022
-
23:55
-
23:48
-
23:44
-
23:39
-
23:20
-
23:13
-
23:10
-
23:03
-
22:57
-
22:55
-
22:49
-
22:41
-
22:40
-
22:33
-
22:24
-
22:10
-
22:05
-
21:50
-
21:37
-
21:35
-
21:34
-
21:15
-
21:12
-
21:11
-
21:05
-
20:59
-
20:49
-
20:47
Партнерский контент