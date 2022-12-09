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«Челси» сыграл вничью с «Реалом» в женской ЛЧ, Абдуллина осталась в запасе

«Челси» сыграл вничью с «Реалом» в женской ЛЧ, Абдуллина осталась в запасе
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Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» сыграли вничью в матче 4-го тура женской Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 1:1. Счёт был открыт на 36-й минуте встречи — в составе мадридского клуба отличилась Кэролайн Уир. На 59-й минуте «Челси» удалось сравнять счёт благодаря автоголу голкипера мадридского клуба Мисы Родригес.

Россиянка Алсу Абдуллина, выступающая в составе «Челси», на поле не выходила, оставшись в запасе.

«Челси» после четврёх туров возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав 10 очков. Мадридский «Реал» располаагется на третьей позиции, в активе мадридского клуба пять очков.

В следующем матче женской Лиги чемпионов лондонский клуб на выезде сыграет с албанской «Влазнией».

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