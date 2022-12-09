Бышовец: думаю, пять легионеров в команде достаточно

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
«Когда играют восемь иностранцев в клубе, мы ограничиваем возможности наших футболистов совершенствоваться. Молодежь не может получить игрового времени. Даже футболисты сборной России, такие как Ерохин, Сутормин и Мостовой, не имеют игровой практики. В этом смысле я за ограничение. Думаю, пять иностранцев в команде достаточно. Но сейчас речь идет о перспективе. Наши клубы не играют в Лиге чемпионов, Лиге Европы, поэтому нет необходимости покупать иностранцев только для российского чемпионата», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».
Напомним, ранее сообщалось, что министерство спорта РФ и РФС рассматривают вопрос об ужесточении лимита на легионеров.
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