Андрей Семенов: последние матчи сборной России получились скучными

Капитан «Ахмата» Андрей Семёнов высказался об игре сборной России в последних товарищеских матчах.



«Последние матчи сборной России смотрел, но никаких впечатлений не было. Скучно немного. Такие матчи сборной нужны, потому что сборная России должна существовать. Надо показывать, что национальная команда жива», — приводит слова Андрея Семёнова «РБ Спорт».



Напомним, сборная России сыграла вничью 0:0 с Таджикистаном и Узбекистаном.



Напомним, сборная России должна была выступить в мини-турнире за путёвку в Катар, но была отстранена от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.



Ранее бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил результаты ноябрьских матчей сборной России.

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