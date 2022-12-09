Главный тренер сборной Казахстана: Алипу будет сложно стать основным защитником «Зенита»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал информацию о том, что «Зенит» выкупил Нуралы Алипа из «Кайрата».



«Если Алипа действительно выкупили, то это большой плюс как для казахстанского футбола, так и для Нуралы.



Будет сложно. Все прекрасно понимают, что в «Зените» не просто играть. Там высокие требования. Очень бы хотелось, чтобы Алип стал основным центральным защитником. Все зависит от Алипа. Он обладает неплохим потенциалом. Учитывая, что Нуралы молодой футболист, он еще будет развиваться», — приводит слова Магомеда Адиева «РБ Спорт».



В нынешнем сезоне 22-летний Нуралы Алип провёл за «Зенит» восемь матчей во всех турнирах. Клуб арендовал игрока у «Кайрата». «Зенит» идёт на первом месте по итогам осенней части Российской Премьер-Лиги — 2022/2023. Петербуржцы набрали 42 очка по итогам 17 туров. Также «Зенит» занял третье место в группе В Кубка России.

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