Соломатин: сейчас ЦСКА не надо покупать легионеров, играть должны только русские ребята
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин высказался о возможном усилении московского клуба в период дозаявок. По мнению Соломатина, армейцам не нужно покупать легионеров, а искать усиление среди россиян.
«Кем нужно усилиться ЦСКА во время зимнего перерыва? Для начала, я считаю, что сейчас не надо покупать легионеров, играть должны только русские ребята. Прежде всего нужно брать футболистов из академии, а не приобретать из других клубов. Вообще, руководству и Федотову виднее кем нужно усилить команду. Мовсесьян сказал, что нужно приобретать крайних хавбеков, значит так и надо», — приводит слова Соломатина Metaratings.
ЦСКА ушёл на зимний перерыв в РПЛ на пятой позиции в турнирной таблице с 29 очками после 17 туров.
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