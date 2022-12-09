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Флик не жалеет, что не включил Хуммельса в заявку сборной Германии на ЧМ

Флик не жалеет, что не включил Хуммельса в заявку сборной Германии на ЧМ
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик не жалеет, что не включил защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса в заявку сборной Германии на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Флик считает, что 33-летний игрок не вписывается в модель игры национальной команды, сообщает Sport1.de.

В своем клубе Хуммельс привык играть глубже в обороне, тогда как сборная Германии предлагает более открытый, атакующий футбол, построенный на владении мячом.

Напомним, сборная Германии заняла третье место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой, не сумев квалифицироваться в плей-офф на втором чемпионате мира подряд.

В этом сезоне Хуммельс вышел на поле в составе дортмундской «Боруссии» 17 раз, получив 5 желтых карточек.

Аргентинцы разогреваются перед матчем в Дохе:

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