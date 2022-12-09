Агент Сафонов: на всём скажется Fan ID – люди не будут ходить на матчи

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о влиянии возможного ужесточения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Кажется там всё время что-то обсуждают, то хотят расширить лимит, то уменьшить. Сейчас к нам и так никто не едет из легионеров. И я не вижу проблемы легионеров в клубах. Они у нас только в ведущих клубах, а в остальных их и нет особо.
Скажется ли лимит на легионеров на посещаемости и интересе к чемпионату? На посещаемости и на всём скажется Fan ID — люди не будут ходить. В три-четыре раза уменьшиться посещаемость матчей. А играют легионеры или нет — сильно не повлияет. Кроме «Зенита» и «Спартака» где вы видели таких легионеров, чтобы на них ходили смотреть? Как раньше на Стрельцова или Федотова», – приводит слова Сафонова Metaratings.
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