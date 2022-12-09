Волевая победа «Ак Барса», новое недовольство Криштиану Роналду. Главное к утру

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Авангардом» в КХЛ, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду угрожал уехать с чемпионата мира 2022 года в Катаре, мадридский «Реал» купил 16-летнего игрока за € 60 млн. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Ак Барс» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Авангардом» в овертайме.

2. Португальское издание Record настаивает, что Роналду угрожал покинуть сборную во время ЧМ.

3. Романо сообщил, что «Реал» достиг соглашения о переходе 16-летнего Эндрика летом 2024 года.

4. Червиченко: надеюсь, Нидерланды вылетят с ЧМ. Всеми фибрами души буду болеть за Аргентину.

5. Форвард «Филадельфии» объяснил, почему полез в драку с Овечкиным после второго гола игрока.

6. Капелло: на чемпионате мира в Катаре мы можем наблюдать конец тики-таки.

7. «Динамо» победило «Спартак» по буллитам в московском дерби.

8. Юрий Сёмин: ван Гал — тренер величайшего уровня. Он найдёт варианты блокировать Месси.

9. Онопко рассказал, что уровень жизни в Испании выше, чем в России.

10. Александр Овечкин обошёл легенду «Бостона» Рэя Бурка по количеству матчей с 2+ очками.