Волевая победа «Ак Барса», новое недовольство Криштиану Роналду. Главное к утру

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Авангардом» в КХЛ, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду угрожал уехать с чемпионата мира 2022 года в Катаре, мадридский «Реал» купил 16-летнего игрока за € 60 млн. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Ак Барс» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Авангардом» в овертайме.
2. Португальское издание Record настаивает, что Роналду угрожал покинуть сборную во время ЧМ.
3. Романо сообщил, что «Реал» достиг соглашения о переходе 16-летнего Эндрика летом 2024 года.
4. Червиченко: надеюсь, Нидерланды вылетят с ЧМ. Всеми фибрами души буду болеть за Аргентину.
5. Форвард «Филадельфии» объяснил, почему полез в драку с Овечкиным после второго гола игрока.
6. Капелло: на чемпионате мира в Катаре мы можем наблюдать конец тики-таки.
7. «Динамо» победило «Спартак» по буллитам в московском дерби.
8. Юрий Сёмин: ван Гал — тренер величайшего уровня. Он найдёт варианты блокировать Месси.
9. Онопко рассказал, что уровень жизни в Испании выше, чем в России.
10. Александр Овечкин обошёл легенду «Бостона» Рэя Бурка по количеству матчей с 2+ очками.
- 9 декабря 2022
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