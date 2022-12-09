Червиченко: у Хорватии нет шансов в матче с Бразилией. Винисиус хорош, а Неймар не истерит

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча сборной Бразилии с хорватами на чемпионате мира — 2022.
«Тут всё очевидно. Хорваты — неплохая команда, но с нынешними бразильцами не устоят. Всё-таки бразильцы и индивидуально посильнее, и команда более сплочённая. Винисиус хорош и отлично играет, а Неймар на этом чемпионате мира не валяется и не истерит, показывает нам меньше этих спектаклей. У Хорватии нет шансов», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
9 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках четвертьфинала чемпионата мира бразильцы сыграют со сборной Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 московскому времени. В других парах четвертьфинала сыграют Нидерланды — Аргентина, Англия — Франция и Марокко — Португалия.
Чемп на ЧМ! Едем в фан-зону для мигрантов и рабочих:
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