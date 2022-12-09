Фред: хочу увидеть слёзы Месси после полуфинала Бразилия — Аргентина

Бывший футболист сборной Бразилии Фред рассказал, что именно хочет видеть в полуфинале чемпионата мира 2022 года между Бразилией и Аргентиной.

«Я хочу увидеть полуфинал Бразилия — Аргентина. Хочу увидеть смятение, путаницу, игру Неймара и слёзы Месси», — приводит слова Фреда Globo Esporte.

Бразилия и Аргентина квалифицировались в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре. Бразильцы сыграют с Хорватией, аргентинцы — с Нидерландами. Оба матча состоятся сегодня, 9 декабря. Начало встречи сборных Аргентины и Нидерландов запланировано на 18:00 по московскому времени. Стартовый свисток в игре Бразилии и Хорватии прозвучит в 22:00 мск. В случае, если южноамериканские команды одержат победы в своих матчах, они встретятся между собой в полуфинале турнира.

Аргентинцы разогреваются перед матчем в Дохе