Альварес — о встрече с Нидерландами: верим, что получится провести отличный матч

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира с национальной командой Нидерландов. Встреча состоится сегодня, 9 декабря. Начало игры — в 22:00 мск.
«Знаем, что у них отличные игроки, что Нидерланды — классная и сильная команда, но с нашим арсеналом и делая то, что мы можем, мы верим, что получится провести отличный матч, чтобы пройти в полуфинал.
Очевидно, что всегда есть мечта и мы хотим достичь многого, но, как всегда, говорим: шаг за шагом. Это трудная игра, но выйти в полуфинал, войти в четвёрку лучших в мире, было бы чем-то очень важным для нас как для команды, так и для страны. Это доставило бы нам невероятную радость», — приводит слова Альвареса официальный сайт ФИФА.
Видео: Аргентинцы разогреваются перед матчем в Дохе
- 9 декабря 2022
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