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Морган: о Роналду постоянно говорят ложь. Неудивительно, что он так плохо относится к СМИ

Морган: о Роналду постоянно говорят ложь. Неудивительно, что он так плохо относится к СМИ
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Британский журналист Пирс Морган выступил в защиту нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии». «Роналду оскорбил болельщиков и партнёров по команде после матча Португалии со Швейцарией». «Роналду угрожал покинуть чемпионат мира после того, как главный тренер не выпустил его в стартовом составе». Всё это ложь. Неудивительно, что у него такое плохое мнение о СМИ», — написал Морган в своём «твиттере».

Роналду может перейти в клуб «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. Португальское издание Record сообщило, что 37-летний форвард угрожал покинуть расположение сборной Португалии после того, как не попал в стартовый состав национальной команды на матч со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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