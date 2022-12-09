Онопко: я кричу на судей. За полем мог бы и похуже что-то сделать, но на стадионе — нельзя

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко признался, что его часто выводит из себя российское судейство. Он рассказал, что часто кричит на арбитров во время матчей, но старается делать это без оскорблений и нецензурной лексики.



«Что меня может вывести из себя? Несправедливость. Как на поле, так и в жизни. Оскорбления. Но не все. Скажут на меня «лысый» или «дурак», не обижусь. Но бывают такие, за которые на поле могу убить.

Последнее время меня из себя выводят только наши судьи. Я стараюсь контролировать свои эмоции, но иногда это просто невозможно. Меня иногда прямо колотит внутри от решений, которые они принимают. Кричу обычно на резервных и линейных. При этом я стараюсь не оскорблять судей и не материться. Я просто агрессивно указываю на ошибки (смеётся). За полем я мог бы, может, и похуже что-то сделать с судьёй. Но на стадионе — нельзя. Сильнее всего в этом сезоне кричал на игре с «Факелом», в Воронеже», — приводит слова Онопко Sport24.