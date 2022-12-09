В КНДР впервые показали матч Южной Кореи. Это был разгром от Бразилии в 1/8 финала ЧМ

Государственное телевидение КНДР впервые транслировало матч сборной Южной Кореи по футболу во время чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает NK News.
По информации источника, центральное телевидение страны транслировало матч 1/8 финала между сборными Южной Кореи и Бразилии, в котором азиатская команда потерпела разгромное поражение 1:4. Это был единственный матч южнокорейской команды, который показывался в эфире центрального телевидения КНДР. До этого в стране транслировались все матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, в том числе игры с участием сборных США и Японии, чего не было на прошлых мундиалях 2014 и 2018 годов. Сообщается, что все матчи показывались в эфире через два-три дня после проведения встреч.
Отмечается, что перед матчем Южной Кореи и Бразилии в эфире телеканала были названы имена и фамилии игроков азиатской команды, что является необычным, учитывая, что, согласно политике телевидения КНДР, в стране не транслируются матчи европейских чемпионатов, в которых принимает участие хотя бы один южнокорейский футболист.
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